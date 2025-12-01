З початку 2025 року регулятор продав на міжбанку майже 31,5 млрд доларів, а придбав – лише 41 млн доларів.

Національний банк України різко збільшив обсяги продажу валюти. Про це пише Кореспондент.

Так, цього тижня за п’ять робочих днів НБУ продав понад 963 млн доларів на міжбанківському валютному ринку, що на третину більше показника минулого тижня (647 млн доларів). Це максимальний обсяг за майже 10 місяців – з середини лютого.

При цьому регулятор купив рекордну кількість валюти з початку жовтня. Мова йде про відносно незначну суму у 1 млн доларів.

Загалом з початку 2025 року Нацбанк продав на міжбанку майже 31,5 млрд доларів, а придбав – лише 41 млн доларів.