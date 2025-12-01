123 бригада сил ТрО стала першою, хто офіційно отримав дозвіл на створення батальйонів безпілотних систем.

Високотехнологічна війна — це війна дронів, і саме пілоти БПЛА та НЗРК стають елітою сьогоднішнього війська.

Розчарувався в системі й подався у СЗЧ? Є шлях повернути сенс служби – звернись до нашого рекрутинг-центру та отримай відношення до батальйону БпС.

Іноземець? Теж не проблема — нові батальйони офіційно отримали право долучати громадян інших держав до лав 123 бригади.

Навчання ведуть інструктори, які пройшли найгарячіші ділянки фронту і самі починали з нуля.

Не гай часу. Телефонуй: (093) 123 00 50