За публічного обвинувачення прокурорів Миколаївської обласної прокуратури суд визнав винною 57-річну мешканку міста Первомайськ у несанкціонованому поширенні інформації щодо переміщення та розміщення ЗСУ та інших військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Суд призначив їй покарання — 8 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

Встановлено, що співробітниця одного з комунальних закладів Первомайської міської ради передавала окупантам маршрути переміщення українських військових та локації базування тимчасових мобільних груп районного ТЦК та СП.

Зібрані дані разом із фото вона передавала через месенджер Telegram проросійському блогеру Сергію Лебедєву (псевдонім «Лохматий»), який переховується в тимчасово окупованому Донецьку та співпрацює з російськими спецслужбами

Жінку затримали під час проведення наради в адміністративній будівлі Первомайської міської ради.

