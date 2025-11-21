Корабельний районний суд міста Миколаєва визнав місцевого жителя винним у незаконному поширенні інформації про розташування Збройних сил України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 19 листопада.

За матеріалами справи, протягом січня-березня 2025 року обвинувачений листувався із адміністратором проросійського телеграм-каналу. Чоловік писав про розташування військовослужбовців Національної гвардії України, а також про місця, звідки працює протиповітряна оборона, радив оглянути район, в якому працює ППО.

У судовому засіданні чоловік розповів, що з представником РФ почав спілкуватися у Telegram ще з середини 2023 року, а раніше з 2022-го читав його канал. З цього телеграм-каналу він дізнавався, куди прилітало в місті Миколаєві. Один раз адмінстратор каналу попросив його поїхати подивитися, що відбулось в районі вагонно-ремонтного заводу. Але обвинувачений каже, що не їздив, бо з осені 2022 року не виходив із будинку через мобілізаційні заходи працівників ТЦК. Але з вікна помешкання йому трохи видно ту місцевість. Крім того, від знайомого він дізнався, що звідти нібито виїжджають військові машини.

Обвинувачений сказав, що про місця роботи ППО писав, щоб люди в місті знали куди, чому і що прилітає та щоб встигли спуститися до підвалу. Але ще робив це для того, щоб ППО забрали з його району. Крім того, передавав інформацію, тому що боявся, щоб в його будинок прилетіло. А так він сподівався, що представники цього проросійського каналу знатимуть, що він лояльно до них ставиться і не будуть завдавати ракетні удари по його будинку. Обвинувачений вважає, що він таким чином він захищався. Але тепер, як він говорив у суді, розуміє, що вчинив помилку і щиро кається.

Але суд вважає наведені вище аргументи обвинуваченого нелогічними, суперечливими й такими, які виключають один одного.

Чоловіка засудили до 8 років позбавлення волі.

Він раніше не судимий, але на момент цих подій перебував в розшуку за порушення правил військового обліку.

