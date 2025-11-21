Міс Мексика Фатіма Бош здобула титул “Міс Всесвіт” на церемонії в Бангкоку. Так завершився надзвичайно скандальний конкурс.

Кілька тижнів тому 25-річна Фатіма у прямому ефірі демонстративно вийшла зі зали, коли тайський чиновник публічно розкритикував її.

Ця драматична подія отримала продовження — буквально за кілька днів до фіналу двоє членів журі подали у відставку. Один із них звинуватив організаторів у підтасовуванні результатів.

Усе це відбувається на фоні того, що один із найстаріших конкурсів краси у світі стикається з питанням, чи він досі є актуальним, а цікавість глядачів до події падає, пише ВВС.

Підпис до фото,”Міс Мексика” Фатім Бош отримала титул “Міс Всесвіт”

Новина про перемогу Міс Мексика розбурхала користувачів соцмереж.

Багато мексиканців святкують її тріумф і підтримують її демарш.

Втім, дехто припускає, що організатори могли віддати їй корону, аби компенсувати наслідки скандалу.

Підпис до фото,Топ-5 учасниць “Міс Всесвіт 2025” на сцені у Бангкоку

Міс Таїланд Правінар Сінг посіла друге місце, а Міс Венесуела Стефані Абасалі — третє. За ними йдуть Міс Філіппіни Ма Аттіса Манало та Міс Кот-д’Івуар Олівія Ясе.

Драма у Бангкоку

Розповідаємо, як розгорталися скандальні події довкола конкурсу краси. На початку листопада ще задовго до фіналу учасниць конкурсу в одному залі зібрали організатори.

Під час цього заходу тайський медіамагнат і організатор конкурсу у Таїланді Навад Іцараграсіл прилюдно й у досить жорсткій манері розкритикував Фатіму Бош за те, що вона не опублікувала рекламний контент з конкурсу у своїх соцмережах.

Підпис до фото,Міс Мексика стала Міс Всесвіт

Коли Фатіма встала, щоб заперечити ці звинувачення й намагалась поговорити з Навадом, він викликав охорону та пригрозив дискваліфікацією тим учасницям, хто її підтримує. Все це відбувалось у прямому ефірі на очах багатьох глядачів.

Після цього Бош демонстративно вийшла із зали, а кілька конкурсанток приєдналися до неї на знак солідарності — цей момент потрапив у заголовки багатьох світових ЗМІ. Відео демаршу конкурсанток стало вірусним.

Організація “Міс Всесвіт” засудила поведінку Навата. Його відсторонили від конкурсу. Він плакав і вибачався.

Підпис до фото,Тайський бізнесмен та медіа-особистість Нават Іцарагрісіл перепросив за інцидент

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум тоді назвала Бош “прикладом того, як ми, жінки, маємо висловлюватися” перед лицем агресії.

Під час фіналу у п’ятницю Навад публікував фото з глядацької зали в Instagram Stories, але на сцені його не було.

Після коронації міс Мексики медіамагнат розмістив у соцмережах короткий допис тайською: “Мільярд слів, які неможливо сказати”.

Він також заявив журналістам: “Щодо результату — залишаємо це на розсуд глядачів… люди можуть зробити власну оцінку”.

У соцмережах деякі фанати припустили, що закулісна драма допомогла Бош здобути корону, яка стала четвертою для Мексики.

“Наступного року переможе та, хто вийде”, — йшлося в одному коментарі, а в іншому: “Їм довелося коронувати її, щоб компенсувати попередню несправедливість і врятувати конкурс!”.

BBC звернулася до Організації “Міс Всесвіт” за коментарем.

У своїх соцмережах організація похвалила Бош, зазначивши: “Її грація, сила та сяюча енергія підкорили серця світу”.

За кілька днів до фіналу двоє членів журі подали у відставку, і один із них звинуватив організаторів у підтасовуванні процесу відбору.

Лівансько-французький музикант Омар Харфуш, який оголосив про вихід із журі в Instagram, заявив, що “імпровізоване журі” заздалегідь визначило фіналісток перед фіналом.

За кілька годин колишня зірка французького футболу Клод Макелеле також повідомив про відмову від участі у конкурсі, пославшись на “непередбачені особисті причини”.

Організація “Міс Всесвіт” відкинула звинувачення Харфуша, заявивши, що “жодна зовнішня група не отримувала повноважень оцінювати конкурсанток чи обирати фіналісток”.

У п’ятницю, через кілька хвилин після оголошення перемоги Бош, Харфуш опублікував заяву, повторивши свої звинувачення у фальсифікації.

Під час одного з етапів конкурсу у середу, 19 листопада, коли дівчата виходили у вечірніх сукнях, Міс Ямайка впала на сцені. Її винесли з театру на ношах.

Відео інциденту широко розійшлося в соцмережах. Організатори пізніше повідомили, що її госпіталізували, але переломів немає, і вона “під доглядом”.

Турбулентність у керівництві

Як зазначають аналітики, ці всі скандали підкреслюють культурні та стратегічні відмінності між тайськими та мексиканськими власниками конкурсу “Міс Всесвіт”.

Заходи довкола конкурсу організовує Навад Іцараграсіл, який відомий фанатам як засновник і власник Miss Grand International — меншого тайського конкурсу, що вирізняється яскравою присутністю в соцмережах.

Навад має ліцензію на проведення цьогорічного конкурсу “Міс Всесвіт”, тоді як самою Організацією “Міс Всесвіт” керує з Мексики бізнесмен Рауль Роча.

Це відносно нове керівництво, яке прийшло напередодні старту конкурсу.

Раніше власницею конкурсу була тайська трансгендерна медіамагнатка Енн Джакраджутатіп, яка придбала його у американської компанії Endeavor у 2022 році. Вона запровадила масштабні зміни для інклюзивності, дозволивши брати участь трансгендерним жінкам, заміжнім жінкам і матерям. Також скасували вікові обмеження для учасниць.

Оскільки аудиторія з роками зменшувалася, вона намагалася монетизувати бренд “Міс Всесвіт”, випускаючи товари з його логотипом — від бутильованої води до сумок.

У 2023 році її компанія JKN оголосила про банкрутство, пославшись на “проблеми з ліквідністю”.

Джакраджутатіп залишила посаду CEO JKN перед конкурсом, а її замінив гватемальський дипломат Маріо Букаро.

Підпис до фото,Колишня власниця Енн Джакраджутап прагнула зробити “Міс Всесвіт” більш інклюзивною

Перед тим, як піти у відставку, Енн Джакраджутатіп залучила Рауля Рочу з Мексики як бізнес-партнера, а згодом запросила Навата організувати конкурс 2025 року.

“Це був дуже складний перехід”, — сказала BBC американська королева краси та тренерка конкурсів Дані Вокер. За її словами, тепер ключові ролі розподілені між керівниками в Бангкоку та Мексиці.

Структура керівництва була набагато зрозумілішою, коли конкурс належав компанії Endeavor, а до того — Дональду Трампу, додала вона.

“Для фанатів і сторонніх усе дуже заплутано. Ніхто не знає, хто справжні керівники або до кого звертатися з питаннями, і це дуже шкодить бренду”, — зазначила Паула Шугарт, яка була президенткою Організації “Міс Всесвіт” за двох попередніх власників.

Тітіпонг Дуангкхонг, дослідник жіночих і латиноамериканських студій та експерт із конкурсів краси, наголосив, що організатори мають усвідомлювати культурні відмінності.

“У нашій країні ми спілкуємося тайською мовою з нашими співвітчизниками. Ми розуміємо соціальний контекст, структуру суспільства, нерівність влади й постійно намагаємося домовлятися з цим, використовуючи тайську мову”, — сказав він BBC.

За словами Тітіпонга, факт, що Джакраджутатіп є трансгендерною жінкою, міг не сприйматися позитивно деякими латиноамериканськими фанатами, які дотримуються мачо-культури.

“Лунають розмови: жінки, які не є жінками, раптом купують конкурс, що мав бути про жіноче дозвілля. Що буде далі?”, – каже Тітіпонг.

Що далі?

Коронація нової “Міс Всесвіт”, 74-ї з 1952 року, демонструє прагнення організації залишатися актуальною та еволюціонувати від разового телевізійного шоу до медіабренду, готового до епохи TikTok.

Протягом років аудиторія телетрансляцій конкурсу “Міс Всесвіт” стабільно зменшувалася, адже фанати переходили в соцмережі.

На TikTok та Instagram колишні переможниці, навіть фіналістки, тепер мають акаунти з мільйонами підписників, перетворюючись на інфлюенсерів.

Саме в цьому світі e-commerce очікується, що королеви конкурсу Miss Grand International Навада активно продаватимуть мерч у прямих ефірах — формат, який він намагався запровадити й у “Міс Всесвіт”.

Натомість у Латинській Америці красуні досі сприймаються як гламурні телевізійні зірки.

Для цієї аудиторії навіть запустили реаліті-шоу “Міс Всесвіт”, і його переможниця — домініканка, коронована як Miss Universe Latina — змагалася у головному конкурсі в Бангкоку.

Підпис до фото,”Міс Всесвіт нічого не варта, якщо не надавати можливості та не підтримувати жінок, які беруть участь у конкурсі”, – каже її колишня президентка

Конкурс і досі залишається дуже популярним у Латинській Америці та Південно-Східній Азії, де корона переможниці часто допомагає вийти із бідності або є трампліном для дівчат, які мріють про славу.

Втім, він продовжує стикатися з питаннями щодо своєї актуальності та постійною критикою через сексуалізацію жінок.

Організатори останніми роками робили певні поступки. Хоча більшість учасниць у раунді купальників конкурсу 2025 року виходили на сцену в бікіні, представницям консервативних країн дозволили вдягати закриті костюми.

“Звісно, це не для всіх, і завжди будуть ті, хто не погодиться. Але доки збережені основні цінності, я думаю, конкурси завжди матимуть своє місце в суспільстві”, — сказала колишня президентка організації пані Шугарт.

Вона наголосила, що надання жінкам можливостей має бути в центрі діяльності організації.

“Міс Всесвіт нічого не варта, якщо ми не надаємо сили жінкам, які змагаються”, – вважає Паула Шугарт.