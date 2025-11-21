Головним управлінням статистикипідведені підсумки діяльності суб’єктів господарювання Миколаївської області у сфері зовнішньої торгівлі товарами.

За 9 місяців 2025 року обсяг експорту товарів склав 500,1 млн.дол. США, що на 24,2% менше ніж за 9 місяців 2024 року, імпорту – 558,7 млн.дол (на 57,6% більше). Негативне сальдо зовнішньої торгівлі склало 58,6 млн.дол.

Експортувалися товари до 80 країн, серед яких найбільші обсяги припали на Туреччину, Італію, Німеччину, Іспанію, Єгипет та Алжир. Основу товарної структури експорту складали продукти рослинного походження, зокрема, зернові культури – 57,9%, насіння і плоди олійних рослин – 18,5%. Частка жирів та олій тваринного або рослинного походження становила 11,2%, готових харчових продуктів – 6,4%.

Завозилися товари з 94 країн, переважно, з Китаю, Туреччини, США, Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, Німеччини та Греції. Помітну питому вагу в імпорті товарів мали: машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (33,5%), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (19,1%), мінеральні продукти (12,6%).