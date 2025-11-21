Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Німеччина планує збільшити військову допомогу Україні на наступний рік на 3 млрд євро, довівши загальний обсяг німецької підтримки до 12 млрд євро.

“Ми щойно прийняли політичне рішення про збільшення нашої військової підтримки України. Це означає ще три мільярди на наступний рік, загалом дванадцять мільярдів євро німецької підтримки України в наступному році”, — сказав Вадефуль під час візиту до Брюсселя на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, передає Інтерфакс-Україна.

Він підкреслив, що Німеччина стоїть на боці України у складний зимовий період. За словами міністра, Україна веде не лише власну боротьбу за свободу, а й захищає свободу всієї Європи.

“Все, що ми говорили в минулому, залишається правильним і необхідним. І саме тому ми будемо продовжувати підтримувати Україну”, — додав Вадефуль.

Міністр також зазначив, що політична позиція Німеччини щодо України залишається чіткою та послідовною, і це впливатиме на майбутні переговори та міжнародні рішення щодо підтримки країни.