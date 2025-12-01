У ході відпрацювання оперативної інформації слідчі та оперативники відділення поліції №3 Миколаївського райуправління виявили у підвалі гаражного приміщення, яким користувався 35-річний місцевий мешканець, РПГ-22.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, за висновками фахівців вибухотехнічної служби обласного главку поліції, виявлена зброя належить до першої категорії небезпеки та могла створювати реальну загрозу життю та безпеці людей.

Гранатомет правоохоронці вилучили задля подальшого знищення.

Зі слів 35-річного фігуранта, гранатомет він нібито знайшов у одній із лісосмуг у сусідній області та вирішив залишити собі.

Як з’ясували правоохоронці, чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння низки злочинів.

Слідчі поліції затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

