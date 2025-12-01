На Первомайщині поліцейські затримали мешканця району за підозрою у скоєнні розбійного нападу на 81-річну жінку. Поліцейські оперативно розшукали та затримали зловмисника у лісосмузі, де він переховувався. За скоєне нападнику загрожує до 15 років ув’язнення.

Про скоєння злочину в с. Лиса Гора до поліції повідомила 46-річна донька потерпілої вранці 28 листопада, щойно дізнавшись про подію від матері.

На місці події поліцейські Первомайського райвідділу з’ясували, що вночі зловмисник, розбивши вікно, проник у будинок потерпілої, почав її бити та душити, вимагаючи при цьому розповісти, де зберігаються заощадження. Дізнавшись місце схованки, нападник забрав тисячу гривень та мобільний телефон жінки, після чого втік.

У ході оперативно-розшукових заходів оперативники, співробітники відділу превентивної діяльності Первомайського райвідділу поліції за участі фахівців управління кримінального аналізу та силової підтримки бійців групи оперативного реагування райвідділу встановили особу зловмисника. Ним виявився 28-річний мешканець райцентру.

Поліцейські розшукали фігуранта у лісосмузі, де він переховувався.