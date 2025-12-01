Фонд державного майна у п’ятницю, 28 листопада, провів аукціон з продажу бази відпочинку “Наука” в Одеській області.

За лот змагалися рекордних 74 потенційні покупці, повідомила пресслужба ФДМУ.

Під час торгів вартість лота зросла майже у 109 разів: від стартової ціни 204 419 грн до переможної понад 22,2 млн грн. Покупець додатково має сплатити 4,4 млн грн ПДВ.

Переможець аукціону – фізична особа-підприємець Олександр Діордій з Костополя Рівненської області.

Після повної оплати лота з урахуванням ПДВ новий власник отримає базу відпочинку “Наука”, що розташована на узбережжі Чорного моря у селі Сичавка Южненської територіальної громади між містом Південне та селищем Коблеве.

База відпочинку “Наука”

База відпочинку «Наука» має вихід на пляж. Загальна площа об`єкта складає 789,9 кв.м. До складу нерухомого майна об`єкта приватизації входять: 22 дерев`яні будиночки (для відпочиваючих, обслуговуючого персоналу, адміністрації та конференц зал), три дерев`яні будиночки під склад, душові, дві вбиральні, стоянка для автомашин (без покриття, огороджена парканом), майданчик для сміття, пожежні баки, цистерна для технічної води, резервуар для питної води та трансформаторна підстанція. Територія огороджена. База відпочинку обладнана власною електропідстанцією ТП-10/0,4 кВТ, потужністю 320 КВА, яка забезпечує електропостачання об`єкта в цілому та живить сусідню базу відпочинку «Волна» (приєднаний субспоживач). Також до складу об`єкта приватизації входить рухоме майно (ліжка, столи, стільці, кондиціонери, холодильники б/в), перелік якого наведений у додатку 1 до інформаційного повідомлення.

База відпочинку «Наука» не використовується за призначенням понад три роки. Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділена. На земельній ділянці відсутні будівлі та споруди, що належать іншим власникам. На територію розповсюджується охоронна зона об`єкта культурної спадщини, а саме – пам`ятки археології місцевого значення – курганний могильник Сичавка, який розташований на відстані 4 км на південний схід від села та прийнятий під охорону держави рішенням виконавчого комітету Одеської обласної ради народних депутатів № 381. Земельна ділянка не є предметом купівлі-продажу, тому питання землекористування покупець вирішує самостійно, в установленому чинним законодавством порядку, після переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.

База відпочинку перебувала в управлінні Фізико-технологічного інституту металів та сплавів Національної академії наук України, за призначенням не використовується понад три роки.

За умовами продажу, об’єкт може бути перепрофільований.