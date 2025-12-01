Чоловік, який вже раніше відбував покарання за майнові злочини, забрав смартфон та зник. Поліцейські оперативно затримали чоловіка та повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення, повідомили у поліції.

Повідомлення про пограбування надійшло на спецлінію 102 від продавця торгівельного павільйону мобільного зв’язку. Заявник розповів, що на одному із ринків міста невідомий чоловік нібито хотів придбати мобільний телефон, а коли взяв його до рук, зник у невідомому напрямку, не розрахувавшись.

Отримавши прикмети зловмисника, оперативники відділення поліції № 2 Миколаївського райуправління за підтримки аналітиків управління кримінального аналізу обласного главку поліції встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 28-річний місцевий мешканець, який вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців та відбував покарання за майнові злочини.