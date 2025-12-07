Найкоштовніший наш скарб – це люди. Люди, які стали на захист нас і нашої землі.

Із зрозумілих причин зараз ми не можемо назвати їх прізвища – тільки псевдо. Але разом з пресслужбою 123 бригади Тероборони ЗСУ про них розповідаємо.

«Панамакс»

Максим на псевдо «Панамакс» до повномасштабного вторгнення керував експедиторським підприємством у Миколаєві та Одесі. Його життя – це брокерські послуги, теплоходи та міжнародна логістика. З початком великої війни він займався найнестандартнішою експедицією: виводив іноземні судна з наших портів.

«Останній корабель вийшов з Миколаєва 7 березня 2022 року. Я видихнув з полегшенням. А потім товариш спитав: «Ти ж у нас спортсмен, стрілок-міжнародник?». Я кажу: «Так». Він: «Не хотів би постріляти дичину?». І знову моя відповідь: «Так»! Спочатку я потрапив у «мисливці», а потім, через свою «обмежену придатність», – у саперну роту», – розповідає «Панамакс».

Між 217 снарядами та колючим дротом

Життя брокера змінилося на життя сапера. Осінь 2022 року була присвячена розмінуванню – від Миколаївщини до Херсонщини.

«Була одна посадка, яку не забуду довго, – там валялося більше 217 нерозірваних 152-мм снарядів, плюс касетні боєприпаси. Щоб знешкодити їх, знадобилося три тижні. Нашою зоною відповідальності були позиції та, що найважливіше, дороги – щоб по них могли їздити наші».

Наприкінці 2022 року «Панамакс» потрапив на саперські курси до Польщі. Спілкування з канадськими та британськими колегами дало не лише знання, але й веселі «воєнні ігри».

«Ми грали в «Хто кого підірве». Було дуже цікаво, коли вони ставили розтяжки на висоті трьох метрів. Чому? Для радіостанцій, у яких триметрові антени! Завдяки таким курсам вчишся думати інакше».

Курси виживання: «Плигати, а потім кричати!»

Найбільше «Панамакс» пишається періодом, коли працював інструктором до весни 2023 року, – жоден з його учнів не підірвався на міні.

«Навчити сапера за два тижні нереально, але ми ставили реалістичні цілі. Найцікавіше завдання називалося «Накрити тропу». Треба було провести загін через замінований коридор. Я вчив: усе, що лежить на ґрунті, і ти це туди не клав, ти не чіпаєш! А про гранати? Банальна Ф-1 дає на роздуми 3–4 секунди. Навчав: можна починати плигати, а потім кричати «Граната!». Але якщо там стоїть детонатор миттєвої дії, часу на роздуми немає. Коли на навчаннях через 15 секунд група «вмирає» умовно, всі починають розуміти, що не все так весело. Зона ураження ОЗМ – 30 метрів. Це відразу протверезює!»

Робота мрії: виходити за лінію фронту, щоб «робити гидоти»

Потім почався «найцікавіший період» – мінування на Херсонському напрямку. Вдвох на маленькому човні, у складі групи з п’яти осіб, вони виходили в сіру зону, щоб встановити мінні загородження (ЯРМ, МОН-90).

«Це були фактично десантно-диверсійні операції. А я люблю робити гидоти! Це прям, робота моєї мрії! А ще коли з руських пабліків дізнаєшся, що тебе два рази підірвали, з’являється бажання працювати з потрійною енергією».

На місці злиття двох річок ворог постійно набридав виходами на човнах. Треба було зупинити цей доволі активний рух. «Панамакс» з командою запропонував встановити потужну міну МОН-90.

«Ми очікували ворогів з одного боку, але вони чомусь вистрибнули на міну з несподіваного ракурсу. Незважаючи на трошки інший результат, відпрацювала на відмінно! Крики руських було чутно по всій річці! Це був доказ, що ми робимо правильно».

Трохи гумору: «А, птичка, ну, и хорошо»

Після підриву Каховської ГЕС русло річки сильно змінилося. Одного разу вночі, під час мінування, група опинилася за 200 метрів від ворожих позицій.

«Ми встановили міну і ще не встигли замаскувати, і тут раптом голос з очерету: «Кто тут хлюпает?». Я відповів трошки нецензурно, за що отримав від напарника потиличник. Від цього злякалась птиця і почала бити лапами по воді. Голос: «А, птичка, ну и хорошо». Пішов на взльот!»

На жаль, війна забирає сили та здоров’я. «Панамакс» зрозумів, що його організм не залізний.

«Було все: відчай, страх, біль, депресія. Але я зрозумів одне: якщо випала така доля – захищати країну, треба йти до кінця».

Він не припинив боротьбу, а просто перейшов на свій, високотехнологічний фронт, залишаючись вірним своїй пристрасті: «робити гидоти» ворогу!

Авторка: Ірина Воронцова (Salsa)

Миколаївські тероборонівці: Chester (ФОТО)

Як пастор став капеланом: історія Євгена Мініна з Миколаєва

Миколаївські тероборонівці: «Вітер»

Миколаївські тероборонівці: «Кузя»

Миколаївські тероборонівці: «Сірко»

Миколаївські тероборонівці: “Іванич”

Миколаївські тероборонівці: «Карта»

Миколаївські тероборонівці: «Воробей» (ФОТО)

Миколаївські тероборонівці: «Машина»

Миколаївські тероборонівці: «FEN» (ВІДЕО)

Миколаївські тероборонівці: «Hunter»

Миколаївські тероборонівці: «Mihel»

Миколаївські тероборонівці: «Одін» (ФОТО, ВІДЕО)

Миколаївські тероборонівці: «Фіксік» (ФОТО)

Миколаївські тероборонівці: «Дід» (ВІДЕО)

Миколаївські тероборонівці: «Кузя»

Миколаївські тероборонівці: «Зая» (ФОТО)

Миколаївські тероборонівці: «Ганс»

Миколаївські тероборонівці: «Херсон»

Миколаївські тероборонівці: «Петрович»

Миколаївські тероборонівці: «Хоттабич» (ВІДЕО)

Миколаївські тероборонівці: «Сват» (ФОТО)

Миколаївські тероборонівці: «Ефіоп» (ФОТО)

Миколаївські тероборонівці: «Ізя» (ФОТО)

Миколаївські тероборонівці: в ОК «Південь» показали роботу мінометників на передньому краї (ФОТО)

Кішка на ім’я Мишка: вона теж серед миколаївських тероборонівців (ФОТО)

Миколаївські тероборонівці: «Філ» (ФОТО)

«Горить» своєю справою: чотирилапий миколаївський тероборонівець Бакс (ФОТО)

Миколаївські тероборонівці: група саперів «Виводок» знешкодила понад 8 тисяч російських боєприпасів (ФОТО)

Миколаївські тероборонівці: «Погода» (ФОТО)

Миколаївські тероборонівці: «Гарік»

Миколаївські тероборонівці: «Кубрик» (ФОТО)

Як воює БпЛА: історії про результати від миколаївської 123-ї бригади ТрО ЗСУ

Миколаївські тероборонівці: «Грю» (ФОТО)

Миколаївські тероборонівці: подружжя Борисовських – разом по життю і на захисті країни (ФОТО)

Миколаївські тероборонівці: «Лукас»

Миколаївські тероборонівці: «Док»

Миколаївські тероборонівці: «Дід Мороз»

Миколаївські тероборонівці: «Козак» (ФОТО)

Миколаївські тероборонівці: «Іван»

Миколаївські тероборонівці: «Лис»

Миколаївські тероборонівці – «Mask»

Миколаївські тероборонівці – «Ром»

Миколаївські тероборонівці – «Син» та «Морпіх»

Миколаївські тероборонівці – «Брест» (ФОТО)

Миколаївські тероборонівці – «Сенсей» (ФОТО, ВІДЕО)

Миколаївські тероборонівці – «Відьма»

Миколаївські тероборонівці – «Ізя» (ФОТО, ВІДЕО)

Миколаївські тероборонівці – «Панда» (ФОТО)

Миколаївські тероборонівці – «Киргиз» (ФОТО)

Миколаївські тероборонівці – «Вечір 2»: втратила коханого, але не втратила віру в перемогу (ФОТО)

Миколаївські тероборонівці – «Бувалий» (ФОТО)

Миколаївські тероборонівці – «Лисиця» (ФОТО)

Миколаївські тероборонівці – «Талмач»

Миколаївські тероборонівці – «Джек»

Миколаївські тероборонівці – «Гарік»

Миколаївські тероборонівці – «Юн»

Миколаївські тероборонівці – «Ізя»

Миколаївські тероборонівці – «Камаз»

Миколаївські тероборонівці – «Шум»

Миколаївські тероборонівці – «Лютий»

Миколаївські тероборонівці – комбриг Олег «Оріон» Макуха

Миколаївські тероборонівці – «Музикант»

Миколаївські тероборонівці – «Тренер»

Миколаївські тероборонівці – «Шева»

Миколаївські тероборонівці – «Бублик»

Миколаївські тероборонівці – «Заха»

Миколаївські тероборонівці – «Тунгус»

Миколаївські тероборонівці – «Вовк»

Миколаївські тероборонівці – «Борода»: 30 діб у пеклі Покровського напрямку