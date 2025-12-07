Ситуація на полі бою для України погіршується на тлі активного просування російських військ на кількох напрямках і просування мирного плану, пов’язаного зі спецпосланцем Дональда Трампа. За даними аналітиків, опитаних The New York Times, російські сили наступають, тоді як диктатор володимир путін після переговорів з американськими чиновниками дав зрозуміти, що не відступає від своїх жорстких вимог, пише УНН.

Попри те, що заява путіна про повне захоплення стратегічно важливого міста Покровськ виявилася передчасною, вона “відображала тенденцію, яка формувала його непохитний підхід до переговорів: російські війська наступають”.

Протягом останніх тижнів російські війська просунулися на кількох фронтах. Вони знаходяться на межі захоплення Покровська та майже оточили Мирноград. Спостерігається прискорення просування у південній частині Запорізької області та успіхи навколо Куп’янська та Сіверська.

За даними української групи DeepState, у листопаді російські війська захопили 505 квадратних кілометрів території, що значно більше порівняно з 267 квадратними кілометрами у жовтні.

Військовий аналітик Еміль Кастехельмі з Black Bird Group зазначив, що “росіяни справді мають перевагу”.

Майбутнє виглядає справді, справді похмурим для України. Я не бачу чіткого виходу – зазначив Кастехельмі.

Аналітик вважає, що Україна “виглядає достатньо слабкою, щоб росіяни думали, що можуть висувати вимоги”.

Хоча просування є повільним і дороговартісним, головною метою путіна залишається захоплення решти Донецької області, що дозволить росії контролювати весь Донбас.

Після переговорів з американськими чиновниками, путін дав зрозуміти, що не відступає від своїх вимог. Спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф провів “конструктивні” переговори з українською делегацією в Маямі.

Незважаючи на те, що Україна, схоже, має достатньо ресурсів, щоб запобігти руйнуванню лінії фронту, вона “поступово згинається”, пише NYT, посилаючись на нестачу людського ресурсу та невизначеність щодо подальшої західної допомоги.