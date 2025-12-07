Сьогодні, 7 грудня 2025 року, Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №919/2025 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня місцевого самоврядування».

Документ опубліковано на сайті очільника держави, передає Інше ТВ.

Серед нагороджених – тільки один представник місцевого самоврядування Миколаївщини.

За вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, самовіддане виконання службового обов’язку в умовах воєнного стану, вірність Українському народові орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено голову Миколаївської обласної ради Антона Табунщика.

Як повідомляло Інше ТВ, В Україні заснували відзнаку «Громада-рятівник»