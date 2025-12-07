Сьогодні, 7 грудня 2025 року, Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №920/2025 «Про встановлення почесної відзнаки “Громада-рятівник”».

Як мовиться в Указі, почесну відзнаку “Громада-рятівник” становлено «для відзначення територіальних громад України, жителі яких масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги прифронтовим територіальним громадам і силам оборони, беруть участь у посиленні обороноздатності держави під час відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України, а також здійснюють іншу вагому підтримку у захисті незалежності та суверенітету України».

Кабінету Міністрів України доручено у тижневий строк розробити і внести в установленому порядку на затвердження Президентові України проєкт Положення про почесну відзнаку “Громада-рятівник”, а також проєкти малюнка почесної відзнаки “Громада-рятівник”, пам’ятної плакетки та футляра до неї.

«Україна може боротись заради своєї незалежності, бо наші люди й громади захищають Україну, дбають про нашу державу, допомагають тим, кому найскладніше, та, звісно, допомагають обороні.

Сьогодні ми шануємо кожну таку активну громаду, усіх лідерів наших громад, кожне небайдуже українське серце, яке хоче для нашої держави сили й хоче закінчення цієї війни і працює заради цього.

У цей день – День місцевого самоврядування, – щоб відзначити саме такі наші активні та небайдужі громади, ми засновуємо нову українську відзнаку – відзнаку саме для громад, громад-рятівників, громад-сміливців. Які допомагають фронту, приймають та підтримують внутрішніх переселенців, допомагають бізнесам релокуватись та запрацювати.

У цьому році відзначимо вперше такі «Громади-рятівники». Слава Україні!» – пояснив Володимир Зеленський на своєму телеграм-каналі.

Як повідомляло Інше ТВ, 24 березня 2022 року Миколаєву було присвоєно звання «Місто-герой».