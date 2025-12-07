6 грудня, на День Святого Миколая, в дитячому містечку «Казка» весело та яскраво відкрили новорічну ялинку.

Про це повідомляє Миколаївська міськрада, передає Інше ТВ.

Навколо зеленої красуні зібралися малеча та їх батьки, очікуючи на веселе свято. До дітлахів завітали святий Миколай з ельфами та Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Вони привітали усіх миколаївців зі святами.

Чарівники разом з мером провели веселі конкурси, даруючи посмішки дітям. А вихованці творчих колективів міста наповнили свято запальними номерами та створили атмосферу новорічного дива.

