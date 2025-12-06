На День святого Миколая чекають всі діти, бо саме в цей день за традицією вони отримують подарунки.

Сьогодні, 6 грудня, у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі відбулися одразу два заходи – казкова вистава для дітей «Фарбований лис» та вручення перших подарунків дітлахам у межах благодійної акції «Стань Чарівником» до Дня святого Миколая, організованої БФ «Доброта та довіра».

Про це повідомляє кореспондент Інше ТВ.

Театральне дійство розпочалося інтермедією за участю Янгола, Чортика та святого Миколая, підготувавши дітей до перегляду музичної казки «Фарбований лис» за твором Івана Франка. Яскрава (завдяки костюмам і оригінальним декораціям) постановка, створена колективом театру, припала до смаку всім глядачам – як маленьким, так і дорослим. Діти із захопленням стежили за «пригодами» хитрого лиса Микити, залюбки підтанцьовували і щедро винагороджували оплесками акторів. А після вистави на 15 дітей чекало вручення подарунків у межах благодійної акції «Стань Чарівником» до Дня святого Миколая.

Як розповіла очільниця БФ «Доброта та довіра» Валентина Ткаченко, благодійна акція проводиться вже 12 років поспіль, і в її межах 16 тисяч дітей отримали подарунки – завдяки чуйності людей, які захотіли «стати чарівниками» і втілити мрії малечі. Адже акція охоплює дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей, дітей загиблих Героїв.

«Кожна людина, яка готова стати чарівником, може зайти на наш сайт, подивитися фото дитини, прочитати її історію, її діагноз і купити саме той подарунок, який би ця дитина хотіла отримати від святого Миколая. Цього року по всій Україні завдяки акції подарунки отримають 986 дітей, з них 462 дитини – з Миколаєва і Миколаївської області», – розповіла Валентина Ткаченко.

Перші 15 діток вже отримали від Янгола «замовлені святому Миколаю» подарунки. У важкодоступні населені пункти подарунки дітлахам розвезуть представники БФ «Доброта та довіра». А 19 грудня, як поінформували Валентина Ткаченко та керівник театру Артем Свистун, у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі чекають на велику групу дітей з батьками або опікунами, які зможуть приїхати до Миколаєва, – щоб вручити їм подарунки і показати нову казкову виставу «Мері Поппінс: як приборкати бешкетників».

