США не можуть вдавати, що є партнерами з членами НАТО – країнами Європейського Союзу, поки ці нації дозволяють необраній, недемократичній та непредставницькій бюрократії ЄС у Брюсселі проводити політику цивілізаційного самогубства, заявив заступник держсекретаря США Крістофер Ландау, передає Інтерфакс-Україна.

“Коли ці країни носять свої капелюхи НАТО, вони наполягають на тому, що трансатлантична співпраця є наріжним каменем нашої взаємної безпеки”, – написав Ландау в соцмережі X у суботу після зустрічі цього тижня в Брюсселі міністрів закордонних справ країн НАТО, на якій він був замість держсекретаря США Марка Рубіо.

“Але коли ці країни носять свої капелюхи ЄС, вони переслідують всілякі плани, які часто абсолютно суперечать інтересам та безпеці США, включаючи цензуру, економічне самогубство/кліматичний фанатизм, відкриті кордони, зневажання національного суверенітету/сприяння багатосторонньому управлінню та оподаткуванню, підтримку комуністичної Куби тощо”, – наголосив заступник держсекретаря США.

За його словами, США довгий час не вирішували кричущу невідповідність між своїми відносинами з НАТО та ЄС, бо це майже всі ті самі країни в обох організаціях.

“Ця невідповідність не може продовжуватися… Або великі нації Європи є нашими партнерами у захисті західної цивілізації, яку ми успадкували від них, або ні”, – підсумував Ландау.

Його відразу підтримав глава МЗС Угорщини Петер Сіярто.

“Ти абсолютно правий, Кріс! Ми працюємо над патріотичною революцією, щоб знову зробити Європу великою! Ні війні, ні міграції, ні гендеру!” – написав він у соцмережі X.

Напередодні США опублікували нову Стратегію національної безпеки США, в якій наголошується про задачу культивувати опір поточній траєкторії розвитку Європи. Крім того, наголошується на важливості відкриття європейських ринків для товарів і послуг США та забезпечення справедливого ставлення до американських працівників і підприємств, та розбудови здорових держав Центральної, Східної та Південної Європи через торговельні зв’язки, продаж зброї, політичну співпрацю та культурні й освітні обміни.

В той же день держсекретар США Рубіо розкритикував рішення Європейської комісії оштрафувати на $140 млн соцмережу X.

“Це атака іноземних урядів на всі американські технологічні платформи та американський народ. Дні цензури американців в Інтернеті минули”, – написав він у цій соцмережі.

А її мажоритарний власник Ілон Маск взагалі закликав до розпуску Євросоюзу.

“ЄС слід скасувати, а суверенітет повернути окремим країнам, щоб уряди могли краще представляти інтереси своїх народів”, – заявив Маск у суботу.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан також не залишився в стороні та розкритикував рішення про штраф соцмережі X.

“Напад Комісії на X говорить сам за себе. Коли брюссельські володарі не можуть виграти дебати, вони вдаються до штрафів. Європі потрібна свобода слова, а не невибрані бюрократи, які вирішують, що ми можемо читати або говорити. Знімаю капелюха перед Ілоном Маском за те, що він не поступився”, – написав Орбан у X.

