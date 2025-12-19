І вчора, і вночі, і зранку російські загарбники продовжують атакувати трасу Одеса-Рені, зокрема міст в Маяках. Через пошкодження Одеська ОВА припинила рух вантажного транспорту трасою Одеса-Рені.

“Враховуючи оперативну ситуацію в регіоні та з метою ліквідації наслідків ворожих обстрілів Одещини, рішенням Ради оборони Одеської області від 19 грудня 2025 року ПРИПИНЕНО РУХ ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ автомобільною дорогою М-15 Одеса – Рені.

Просимо власників транспортних компаній та водіїв врахувати вищезазначену інформацію при плануванні маршрутів вантажних перевезень”, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, РФ атакує мости на Одещині – Сергій «Флеш» пояснив задум ворога