До 2030 року США планують встановити на Місяці ядерний реактор. Напередодні Дональд Трамп підписав відповідний закон “Про космічну перевагу Сполучених Штатів”, пише zn.ua.

Основні положення закону включають:

Повернення на Місяць до 2028 року, розгортання ядерних реакторів на Місяці та орбіті для використання космічної енергії, включаючи місячний реактор до 2030 року і створення постійного місячного форпосту для підготовки до польоту на Марс;

Захист національних інтересів і безпеки США в космосі, включаючи розробку прототипів протиракетної оборони (ПРО) до 2028 року і протидію загрозам (включаючи ядерну зброю в космосі);

Розробку передових технологій і підтримку наукових відкриттів для забезпечення довгострокового науково-технічного лідерства США;

Розвиток комерційної космічної економіки, залучення інвестицій і стимулювання приватного сектора для заміни МКС до 2030 року.