Сьогодні, 19 грудня президент України Володимир Зеленський зустрічається у Варшаві з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Президент Польщі Кароль Навроцький назвав візит українського колеги Володимира Зеленського “гарною новиною для Варшави та Києва, поганою – для Москви”, передає Інтерфакс-Україна.

“Цей сьогоднішній візит – гарна новина для Варшави та Києва. Погана новина для Москви, бо це знак того, що ми разом”, – сказав він на пресконференції із Зеленським у Варшаві.

Навроцький підкреслив, що російська агресія розпочалася не з початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році та наголосив, що Варшава підтримує санкції проти Росії та дипломатичний тиск.

“Ми усвідомлюємо, і ми обговорювали це з президентом під час нашої дискусії, що російська загроза не почалася з початку повномасштабної війни в Україні після нападу Російської Федерації у 2022 році. Це, звичайно, поворотний момент, але все почалося, пані та панове, ще раніше. Ми в Польщі пам’ятаємо Грозний, ми пам’ятаємо Грузію…”, – сказав Навроцький.

Він підкреслив, що своїми діями Росія порушує міжнародний порядок, принципи міжнародного права та сприяє дестабілізації політичних систем.

“Ми усвідомлюємо це і усвідомлювали це в Польщі. Крім того, звичайно, військові операції — я кажу це як Президент Польщі — ми щодня спостерігаємо належним чином проведені гібридні операції. Порушення повітряного простору, атаки дронів, порушення інфраструктури, атаки на польську інфраструктуру агентами Російської Федерації”, – заявив Навроцький.

Тому, як наголосив він, не дивно, Польща регулярно підтримує санкції проти Росії на всіх дипломатичних платформах, а також підтримує удар по тіньовому флоту РФ.

“Ми, звичайно, підтримуємо зусилля щодо передачі російських активів… Ми також підтримуємо дипломатичний тиск. Я особисто роблю це як президент Польщі, але так само робить і польський уряд”, – заявив польський лідер.

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає президента США Дональда Трампа єдиним лідером у світі, який може змусити очільника Кремля Володимира Путіна підписати угоду про мир.

“Ми поділяємо думку про те, що мир не може бути досягнутий без президента Сполучених Штатів, який є єдиним лідером у світі, готовим змусити Путіна підписати мирний договір”, – сказав він на першій спільній пресконференції із українським колегою Володимиром Зеленським у Варшаві.

Президент Польщі Кароль Навроцький також передав президенту Володимиру Зеленському враження поляків, що польська допомога Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ не була належним чином оцінена.

“Ми також говорили про те, що поляки мають враження, яке також відображається в опитуваннях, в певній загальній атмосфері, про яку пан посол добре знає, що поляки мають враження, що наші зусилля чи багатовимірна допомога Україні після початку повномасштабного вторгнення не були належним чином оцінені”, – сказав він на першій спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Варшаві.

Водночас Навроцький додав, що передав це у “відвертій, але дуже доброзичливій розмові” з президентом Зеленським.

“Ми також усвідомлюємо, що влада в Києві сьогодні має в руках інструменти, щоб зупинити цю тенденцію”, – зазначив він.

Зеленський повідомив на пресконференції, що Україна може запропонувати Польщі співпрацю у захисті від дронів та морській безпеці, заявив президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні Україна володіє найбільш передовими технологіями захисту життя людей та найбільшими сильними можливостями виробництва зброї. Зброя, яка є сучасною, яка є ефективною. І я пропоную Польщі весь цей досвід”, – сказав Зеленський на спільній з президентом Польщі Каролем Навроцьким пресконференції у Варшаві.

За словами Зеленського, Україна знає, як захиститися ” від кожного з усіх існуючих типів дронів, які має Росія, які можуть бути застосовані проти наших сусідів, проти Польщі, проти інших націй”.

Президент України підкреслив, що Україна може запропонувати також співпрацю у питанні безпеки на морі.

“Це важливо з точки зору польських позицій у Балтийському морі”, – сказав Зеленський.

За його словами, Україна готова і надалі підтримувати безпековий діалог з Польщею, зважаючи на загрози з території Білорусі.

Президент Польщі Кароль Навроцький зазначив, що не він приймає рішення щодо передачі Україні МіГ-29, але вважає, що обмін літаків на системи боротьби з безпілотниками “не суперечить нашій політиці”.

“Ми переживаємо абсолютно непотрібну бурю. На жаль, громадська думка була дещо дезінформована з цього питання… Ухвалення рішення щодо самих МіГів не входить до моїх повноважень”, – сказав він на першій спільній пресконференції із українським колегою Володимиром Зеленським у Варшаві у п’ятницю.

Однак, за словами Навроцького, Польща прагне “симетричного, стратегічного партнерства”.

На його думку, обмін винищувачів МіГ-29 на антидронові системи не суперечить політиці Польщі.

“Тому після виконання формальностей, я думаю, це питання буде вирішено”, – сказав Навроцький.

Україна передала партнерам інформацію, де в Білорусі розташований російський “Орєшнік” – вони приймуть рішення, як їм реагувати, заявив президент України Володимир Зеленський.

“Завершується переміщення “Орешника” на території Білорусі. Ми розуміємо, де це буде, де буде розміщення. Ми інформацію передаємо нашим партнерам. Думаю, партнери самі можуть оцінити цю загрозу і зрозуміти, як їм на це реагувати”, — сказав він.

Президент Польщі Кароль Навроцький та президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Варшаві обговорили історичні питання.

“Ми також обговорювали сьогодні історичні питання і усвідомлюємо, що їх необхідно вирішити. Український та польський Інститути національної пам’яті несуть велику відповідальність за вирішення цих питань, оскільки вони важливі для поляків”, – сказав він на першій спільній пресконференції із українським колегою Володимиром Зеленським у Варшаві у п’ятницю.

За словами Навроцького, “по суті, це вже не просто символи та жести, а реальні дії” у розв’язанні історичних питань.

“І ми з президентом Зеленським йдемо сьогодні з переконанням, що всі ці формальні та адміністративні питання, які досі заважали вирішенню цієї ситуації, будуть вирішені з української сторони. Ми розглянули 26 конкретних заяв…Поховання жертв та віддання їм шани випливає із суті християнських цінностей, які також об’єднують Польщу та Україну.”, – зазначив він.

Водночас Навроцький підкреслив, що для РФ “інструменталізація історії, минулого та брехня про минуле та історію є однією з основ її імперських дій”.

“Тож ми з президентом Зеленським усвідомлюємо, що, прояснюючи цю ситуацію … ми позбавляємо РФ можливості розділити нас та дезінформувати нас”, – заявив Навроцький.