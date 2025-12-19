Різдвяний «Щедрик» прозвучав у машинному залі теплоелектростанції ДТЕК, зруйнованої російськими атаками. Захід відбувся безпосередньо на пошкодженому енергетичному об’єкті та став публічним зверненням компанії до міжнародних партнерів із закликом посилити підтримку відновлення української енергетичної інфраструктури.

«Щедрик» — одна з найвідоміших українських музичних композицій, створена композитором Миколою Леонтовичем на початку ХХ століття. У 1920-х роках твір був представлений українським хором у США та Європі й згодом став відомим у світі під назвою Carol of the Bells. Проведення виступу в період різдвяних свят стало нагадуванням про умови, в яких українська енергосистема працює вже четвертий рік поспіль — під постійними атаками та з масштабними руйнуваннями генерації й мереж. Подія мала на меті зафіксувати реальний стан енергооб’єктів і привернути увагу до потреб сектору у фінансуванні, обладнанні та захисті.

«За час повномасштабної війни українська енергетика зазнала системних і масштабних руйнувань. Ми інвестуємо значні ресурси у відновлення теплової генерації та шахт, але для стабільної роботи енергосистеми необхідна посилена й довгострокова підтримка міжнародних партнерів — як у відновленні, так і в захисті критичної інфраструктури», — зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Захід на зруйнованій ТЕС став частиною зусиль ДТЕК із залучення міжнародних урядів, фінансових інституцій і партнерів до підтримки українського енергосектору. Йдеться, зокрема, про фінансування аварійних і капітальних ремонтів, постачання запасного обладнання, а також посилення захисту енергооб’єктів від подальших атак. З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були атаковані понад 210 разів. У 2024 році компанія втратила близько 90% потужностей теплової генерації, перш ніж більшість із них була відновлена. За перші 10 місяців року ДТЕК інвестував €285 млн (14 млрд грн) у відновлення теплоелектростанцій та шахт, з яких €161 млн було спрямовано безпосередньо на ремонти ТЕС.