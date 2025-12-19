СБУ вперше уразила танкер «тіньового флоту» рф QENDIL у нейтральних водах Середземного моря.

Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела у СБУ.

Це безпрецедентна спецоперація на відстані понад 2 тисячі кілометрів від території України.

Підрозділ «Альфа» СБУ у нейтральних водах Середземного моря атакував повітряними безпілотниками танкер «тіньового флоту» РФ QENDIL.

У СБУ зазначають, що Росія використовувала цей танкер для обходу санкцій.

“У момент спецоперації російський корабель не перевозив жоден вантаж, а був пустим. Відповідно, дана атака не несла жодної загрози для екологічної ситуації в регіоні”.

Танкер QENDIL отримав критичні ушкодження і не може використовуватися за призначенням.

Однак, пабліки пишуть, що це була атака з подвійним дном – нібито на борту танкера був чи не головний ГРУшник РФ.

У РФ підтверджують інформацію про удар.