У Тибеті стартував масштабний інфраструктурний проєкт вартістю 168 мільярдів доларів. Нова гідросистема, розташована на річці Ярлунг Цангпо (нижче за течією річка відома як Брахмапутра), планується виробляти до 300 мільярдів кВт-год на рік. Про це повідомляє Кореспондент.

Запланована потужність електростанції втроє перевищить можливості нинішнього світового лідера в цій сфері – греблі Три ущелини. Офіційно проєкт стартував у липні під кодовою назвою YX і вже названий Сі Цзіньпіном одним із стратегічних пріоритетів у забезпеченні енергетичної безпеки.

Як зазначає видання, проєкт передбачає створення складної системи тунелів, які проходитимуть крізь гори, використовуючи різницю висот у 2000 метрів.

Науковець Браян Ейлер зі Стімсон-центру назвав цей комплекс “найдосконалішою та найінноваційнішою системою гребель на планеті”. Однак він також звернув увагу на те, що це дуже ризикований проєкт, який може загрожувати унікальній екосистемі Гімалаїв і спричинити масове переселення корінного тибетського населення.

Повідомляється, що розробка об’єкта супроводжується невизначеністю, оскільки Пекін не розкриває всіх деталей будівництва. Це викликає занепокоєння в Індії та Бангладеш. В індійських медіа ГЕС вже охрестили “водяною бомбою”, оскільки контроль над верхів’ям річки дає Китаю важелі впливу на водну безпеку всього регіону.

Експерти вказують на стратегічне розташування споруди поблизу спірних територій між Китаєм та Індією, що робить її одночасно енергетичним і військово-політичним об’єктом.

Китайське МЗС заявляє, що проєкт базується на багаторічних дослідженнях, і було враховано інженерну безпеку та екологічний захист. Проте супутникові знімки вже підтвердили активне будівництво доріг, мостів і складів вибухових речови