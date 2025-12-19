Суспільний мовник Франції France Télévisions офіційно повідомив, що країна не прийматиме “Дитяче Євробачення” у 2026 році. Рішення ухвалено попри те, що Франція здобула право на проведення конкурсу завдяки перемозі своєї представниці Лу Дельоз у 2025 році.

Про це йдеться у бюджетному плані мовника на 2026 рік.

Головною причиною відмови стали суттєві фінансові обмеження. Мовник має на меті заощадити 140 мільйонів євро, щоб збалансувати бюджет на 2026 рік.

У заяві компанії йдеться, що для досягнення фінансової стабільності доведеться скоротити витрати на сітку мовлення, зменшити кількість програм та навіть перепродати права на трансляцію деяких спортивних подій. Організація масштабного музичного конкурсу в ці плани не вписується.

Згідно з правилами Європейської мовної спілки (EBU), країна-переможець має право першочергової відмови від хостингу. Франція вже користувалася цією опцією раніше: після перемоги у 2023 році мовник передав право проведення конкурсу Іспанії, щоб зосередити ресурси на висвітленні Олімпійських ігор у Парижі.

Тепер EBU розпочне пошук нової країни-господаря для “Дитячого Євробачення-2026”. Раніше зацікавленість у проведенні конкурсу висловлювали представники Сан-Марино, передає Суспільне.

Дитяче Євробачення 2025

“Дитяче Євробачення 2025” проходило 13 грудня у Тбілісі, Грузія. Перемогу отримала представниця Франції Лу Дельоз з піснею Ce Monde. Усього вона отримала 248 балів від журі та глядачів.

Україну представляла 10-річна Софія Нерсесян із піснею “Мотанка”. Вона посіла друге місце, отримавши 177 балів від глядачів та журі.