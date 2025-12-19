Далекобійні дрони Центру спецоперацій “Альфа” уразили третю за останні тижні нафтовидобувну платформу росіян на шельфі Каспійського моря, яка належить компанії “Лукойл”. Цього разу йдеться про уражену бурову установку на родовищі “Ракушечне” (імені Валерія Грайфера).

Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбі.

“СБУ продовжує системно знижувати нафтодоларові надходження до російського бюджету війни. Усі обʼєкти, які забезпечують фінансування агресії проти України, є абсолютно законними цілями”, – йдеться у повідомленні.

Бортова камера безпілотника зафіксувала успішне влучання в район газотурбінної установки платформи.

Раніше безпілотники СБУ вже уражали нафтовидобувні льодостійкі платформи на родовищах імені Філановського та імені Корчагіна в Каспійському морі, що призводило до зупинки виробничих процесів на них.

