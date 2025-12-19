Нарковмісну речовину фігурантка перетирала до порошкоподібного стану, після чого фасувала її у згортки та збувала виключно постійним клієнтам.

Викрили та припинили злочинну діяльність 55-річної мешканки Вознесенська слідчі і оперативники відділення поліції №3 Південноукраїнська та слідчі Вознесенського райуправління за процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що фігурантка перетирала у порошок наркотичну речовину, фасувала її у згортки та продавала серед вузького кола наркозалежних, які приходили за товаром до її домоволодіння.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисниці поліцейські вилучили електронні ваги, 15 тисяч гривень та 70 грамів у порошкоподібному стані нарковмісної речовини – метадон, що підтверджено результатами проведеного експертного дослідження.

Слідчі поліції затримали зловмисницю у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва прокуратури повідомили їй про підозру за ч. 1, ч. 3 ст. 307 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Нині правоохоронці встановлюють шляхи надходження забороненої речовини до підозрюваної, а також інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності.

Суд обрав зловмисниці запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

Досудове розслідування триває.

