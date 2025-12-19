Путін сьогодні спілкується з народом, багато говорить про Україну. Від “ми не несемо відповідальності за смерті людей в Україні, бо не ми починали цю війну” до “ми готові додушити цю гадину” – це він про нас. Не обійшов він і тему можливих виборів, і вже навіть придумав, як з ними погратися.

Так, він заявив, що РФ «готова подумати, щоб припинити, стриматися від ударів углиб території в день голосування», — сказав він на прямій лінії.

Putin:



We are ready to consider ensuring the security of elections in Ukraine, including at least refraining from strikes deep inside its territory. pic.twitter.com/EEIx5czEZn — Clash Report (@clashreport) December 19, 2025

Путін зазначив, що в РФ живуть від п’яти до 10 мільйонів українців, і вони мають право проголосувати на українських виборах, перебуваючи в Росії.

Putin:



Russia will demand that Ukrainians living on Russian territory be able to vote within the Russian Federation. pic.twitter.com/QElWWzdbk9 — Clash Report (@clashreport) December 19, 2025

Мабуть, не треба і пояснювати, чого він хоче досягти таким чином.