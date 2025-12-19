В Мехіко на базі Національної школи мов, лінгвістики та перекладу (ENALLT) Національного автономного університету Мексики (UNAM) провели перше в історії країни заняття з української мови в університетському форматі. Про це повідомила українська громада в Мексиці “Casa de Ucrania”, пише ЛБ.

Подія стала важливим кроком у розширенні академічної та культурної присутності України в Латинській Америці. У громаді наголошують, що поява української мови в стінах UNAM — найбільшого університету регіону з потужним впливом на гуманітарну й мовну політику Мексики — свідчить про зростання інтересу до України, її культури та солідарність з нашою країною в складний історичний період.

«Цей крок відкриває Україні шлях до ширшого академічного і культурного діалогу з регіоном», — зазначили в “Casa de Ucrania”.

Ознайомче заняття провела Тетяна Цвик — українка, співзасновниця “Casa de Ucrania en México”, яка вже вісім років живе в Мексиці та займається популяризацією української мови, культури й традицій. За її ініціативи студенти UNAM змогли познайомитися з українською мовою не лише з академічного, а й з культурного боку.

Під час сесії учасники дізналися про особливості української мови, порівнювали її з іншими слов’янськими мовами та вже на першому занятті спробували читати українською. Також студенти слухали українську пісню «Ніч яка місячна» у виконанні Олександра Пономарьова, аналізуючи її звучання та мелодику.

Практична частина заняття включала транслітерацію власних імен українською мовою, що для багатьох стало першим знайомством із кирилицею. Завершилася зустріч майстер-класом зі створення традиційних українських мотанок.

У “Casa de Ucrania en México” подякували керівництву університету за відкритість і підтримку та зазначили, що інтерес студентів був настільки високим, що вже наступного семестру UNAM може запустити повноцінний системний курс української мови. У разі реалізації ініціативи це стане першим таким курсом у Мексиці та одним із перших у Латинській Америці.

«Ця подія має всі передумови стати важливою віхою в історії української присутності в регіоні», — підсумували в громаді.