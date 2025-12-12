47-річний чоловік та 28-річна жінка налагодили незаконний збут наркозасобів та психотропів на території районного центру.

Викрили та припинили злочинну діяльність ділків слідчі та оперуповноважені Первомайського районного відділу поліції за підтримки аналітиків управління кримінального аналізу обласного главку поліції та за силової підтримки бійців групи оперативного реагування райвідділу.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 47-річний житель Первомайська організував та налагодив схему збуту наркотичних засобів на території міста. До своєї злочинної діяльності залучив 28-річну знайому, розподіливши функції. Фігурант замовляв психотропні речовини на ім’я спільниці, які вона отримувала у терміналах самообслуговування поштового перевізника, після чого товар фасував та продавав серед кола знайомих з «рук в руки».

Поліцейські затримали фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після чергової передачі отриманої посилки.

У ході санкціонованих обшуків за місцями проживання ділків правоохоронці вилучили понад 50 грамів амфетаміну, канабіс, пристрої для вживання наркоречовини, мобільні телефони, електронні ваги, пакувальний матеріал, пристрої для фасування психотропної речовини, банківські картки та грошові кошти в сумі 110 тисяч гривень. За результатами проведених експрес-тестів, вилучене є особливо небезпечною психотропною речовиною та наркотичним засобом.

Окрім того, під час слідчих дій поліцейські виявили та вилучили у зловмисника ще і пістолет, попередньо, з ознаками перероблення та 12 набоїв до нього. Усе вилучене направили на проведення відповідних експертиз.

Слідчі за процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб. Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нині суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Поліцейські встановлюють коло осіб, причетних до протиправної діяльності зловмисників.

За фактом незаконного зберігання зброї та набоїв, після проведення відповідних експертиз буде надана правова кваліфікація діям фігуранта. Досудове розслідування триває.

