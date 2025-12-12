Під час заходу з презентації проєкту Стратегії зайнятості населення до 2030 року урядова команда представила підходи до оновлення трудового законодавства та анонсувала завершення роботи над новим Трудовим кодексом, підготовленим Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з соціальними партнерами та міжнародними експертами.

Як повідомляє Мінекономіки, проєкт нового Трудового кодексу системно модернізує регулювання трудових відносин:

передбачає цифровізацію ключових процедур,

запроваджує прозорий механізм визначення мінімальної заробітної плати,

розширює перелік видів трудових договорів,

посилює захист працівників, зокрема представників вразливих груп.

Документ закріплює збалансований підхід до прав та обов’язків працівників і роботодавців, запроваджує ризик-орієнтовану модель інспекції праці та імплементує основні директиви ЄС у сфері праці.

Серед ключових переваг проєкту:

– чіткі правила для гнучких форм зайнятості (дистанційна робота, гнучкий режим робочого часу, неповна зайнятість),

– кращий захист працівників із сімейними обов’язками, ветеранів та людей з інвалідністю,

– уніфіковані вимоги до фіксації умов праці в електронній формі,

– більш передбачувані процедури перевірок для роботодавців.

Окрему увагу приділено запобіганню незадекларованій праці, врегулюванню нових моделей зайнятості та спрощенню взаємодії бізнесу з органами державного нагляду.

Як повідомляло Інше ТВ, про новий Трудовий кодекс активно заговорили на початку 2024 року. Тоді Перший віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко анонсувала легалізацію різноманітних форми зайнятості (дистанційну роботу, надомну, нефіксований робочий час), діджиталізацію збору інформації про працівника, боротьбу з мобінгом та чимало іншого.