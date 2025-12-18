Як повідомляло ІншеТВ, Траса Одеса-Рені (на Бухарест) перекрита – в Маяках атакований стратегічний міст, загинула жінка, поранені діти (ВІДЕО)

Російська армія завдає ударів по мостах в Одеській області, щоб відрізати від транспортного сполучення західну частину регіону.

У цьому переконаний експерт із систем радіоелектроніки та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Він нагадав, що 14 грудня росіяни завдали ударів по мосту в Затоці майже 40 «Шахедами», з яких близько двох десятків влучили в ціль. Сьогодні, 18 грудня, ворог почав атакувати міст у Маяках.

«Вони намагаються таким чином відрізати від транспортних комунікацій всю західну частину Одеської області. А це вихід до логістики на Дунаї», — пояснив задум окупантів «Флеш».

Він зауважив, що для транспортного сполучення можуть бути зведені поромні переправи, але вони, за його словами, вразливі для «Шахедів».

При цьому Сергій Бескрестнов додав, що, на його думку, в точному ударі по мосту без онлайн-керування «Шахедом» не обійшлося.