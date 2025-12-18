У четвер Міністерство закордонних справ Росії опублікувало нове попередження адміністрації Трампа на тлі ескалації напруженості між Сполученими Штатами та Венесуелою.

Про це повідомляє Newsweek.

«Ми відзначаємо постійні та навмисні спроби ескалації напруженості з нашим союзником Венесуелою. Односторонні рішення, що створюють загрозу міжнародному судноплавству, викликають особливу тривогу», – йдеться у заяві міністерства, опублікованій російським інформаційним агентством ТАСС.

«Сподіваємося, що адміністрація Трампа, відома своїм раціональним та практичним політичним курсом, не зробить фатальну помилку та утримається від ескалації ситуації на шлях, який може призвести до непередбачуваних наслідків для всієї Західної півкулі».

Що було перед цим

Президент Дональд Трамп оголосив у вівторок, що США запровадили «повну та абсолютну» блокаду всіх санкційних нафтових танкерів, які в’їжджають до Венесуели та виїжджають з неї, заявивши, що країна забрала те, що по праву належить США – нафту, землю та інші активи. Росія є давнім союзником Венесуели, як і Іран, і країна має найбільші у світі запаси нафти, а це означає, що дії Трампа в регіоні матимуть глобальний вплив.

Повідомлення Москви пролунало після того, як Трамп заявив у вівторок, що нарощування військової сили США навколо Венесуели продовжуватиме зростати, доки вона не поверне «нафту, землю та інші активи, які вони раніше вкрали у нас».

У США та в усьому світі зростає занепокоєння тим, що Трамп знаходиться на межі оголошення війни Венесуелі після місяців цілеспрямованих смертельних ударів по ймовірних суднах для контрабанди наркотиків у Карибському морі та Тихому океані, що призвело до захоплення США венесуельського нафтового танкера.

У середу, за даними Південного командування США, у міжнародних водах у східній частині Тихого океану було завдано ще одного смертоносного удару, в результаті чого загинули четверо ймовірних контрабандистів. Загалом американські війська вбили 98 людей.

Міністр оборони США Піт Хегсет наполягав на законності операцій. Він назвав їх «смертельними кінетичними ударами», спрямованими на знищення «наркочовнів» та вбивство «наркотерористів», стверджуючи, що кожен убитий торговець був пов’язаний з визначеною терористичною організацією.

Говорячи про блокаду в середу, Трамп згадав про втрачені американські інвестиції у Венесуелі, коли його запитали про його нову тактику в кампанії тиску на лідера Ніколаса Мадуро, припускаючи, що кроки його адміністрації принаймні частково мотивовані суперечками щодо нафтових інвестицій, а також звинуваченнями у незаконному обігу наркотиків. Деякі танкери, на які поширюються санкції, вже відправляються з Венесуели.

Міністерство закордонних справ Росії у четвер підтвердило свою солідарність з венесуельцями та зусиллями адміністрації Мадуро щодо захисту національних інтересів та суверенітету країни. Іран поділився аналогічними повідомленнями про солідарність, оскільки США перемістили військові ресурси ближче до південноамериканської країни.

Що кажуть

Президент Дональд Трамп, говорячи про блокаду в середу: «Ми не збираємося пропускати нікого, хто не повинен проходити. Ви пам’ятаєте, вони забрали всі наші енергетичні права. Вони забрали всю нашу нафту не так давно. І ми хочемо її повернути. Вони забрали її – вони незаконно забрали її».

Президент Венесуели Ніколас Мадуро, виступаючи в середу: «Це просто розпалювання війни та колоніалізм, і ми вже багато разів говорили про це, і тепер усі бачать правду. Правда розкрита. Мета у Венесуелі — зміна режиму, щоб нав’язати маріонетковий уряд, який не протримається 47 годин, який передасть Конституцію, суверенітет і все багатство, перетворивши Венесуелу на колонію. Цього просто ніколи не станеться».

Сенатор Марк Келлі, демократ з Аризони, написав у середу на X: «Конгрес санкціонує будь-які військові дії у Венесуелі, а не президент. Я продовжуватиму притягувати адміністрацію до відповідальності за їхні дії».

Що буде далі

Хоча американські війська були введені у води навколо Венесуели, а блокада венесуельських нафтових танкерів триває, Трамп ще не оголосив про повномасштабні військові дії проти країни.