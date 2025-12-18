Філія «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» на період зимових свят посилила охорону лісів.

33 створені мобільні рейдові групи (14 у Миколаївській, 17 – в Одеській, 2 – в Херсонській області), до складу яких входять працівники лісництв, Нацполіції та екологічної інспекції, вже провели 24 сумісних рейди з метою попередження і виявлення незаконної рубки ялинок та сосен.

Як повідомили у Південному лісовому офісі, під час рейдів виявлено 7 фактів незаконної рубки новорічних дерев: в Миколаївській та Одеській областях виявлено по три порушника, в Херсонській – один.

Слід зауважити, що за незаконну рубку в період новорічних свят порушникам довилось сплатити не тільки штрафи, а й збитки в трикратному розмірі.

Про місця продажу новорічних дерев від ДП «Ліси України» ви можете дізнатися на сайті підприємства.

Як повідомляло Інше ТВ, минулого тижня у Миколаєві виявлено незаконний продаж різдвяних ялинок