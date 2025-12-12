У передноворічний період Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу посилює контроль за дотриманням природоохоронного законодавства, зокрема щодо вирубування та реалізації хвойних дерев.

Черговий рейдовий захід відбувся в місті Миколаєві. Інспектори обстежили територію ринку на вулиці 3-тя Слобідська та зафіксували продаж новорічних ялинок без дозвільних документів і маркування, яке підтверджує їх законне походження.

Як повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу, за результатами перевірки на порушників складено адміністративні протоколи за ст. 88 ч. 1 КУпАП.

Інспекція наголошує: передноворічні рейди — це важливий інструмент для збереження лісових ресурсів та недопущення неконтрольованої вирубки молодих хвойних насаджень.

