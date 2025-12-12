Вирощування грецького горіха на дачі для багатого врожаю можливо навіть без агрономічних знань – просто посадіть горіх, з якого потім виросте дерево. Саме так і розмножуються горіхи – ворони їх ховають у землі “на потім”, і вони проростають.

Отже, ТГ-канал “Моя дача. Сад і город” пропонує таку формулу.

Вибирайте великі горіхи з тонкою, світлою шкаралупою – такі плоди найчастіше здорові. Плямиста шкаралупа може свідчити про зараження, що у майбутньому призведе до хвороб дерева.

Перед посадкою знезаразьте горіхи розчином марганцівки темно-рожевого кольору і замочіть на три дні.

Для успішного зростання висаджуйте горіх одразу на постійне місце, уникаючи пересадок. Це дозволить дереву раніше почати плодоносити та забезпечить багатий урожай.

Техніка посадки

Посадіть горіх “носиком” вниз на глибину близько 10 см.

Волоський горіх погано переносить кислий ґрунт, тому заздалегідь додайте крейду або інші речовини для зниження кислотності.

Для найкращого розвитку рослини внесіть перегній.

Після посадки присипте горіх землею і рясно полийте.

Пам’ятайте, що паросток може з’явитися не відразу – іноді сходи з’являються лише наступного року. У перший рік паросток зазвичай сягає близько 10 см, після чого починає активно зростати.

Чи можна робити це зараз? Спробуйте. Горіх – не саджанець, можна ризикнути і експериментувати.