Сьогодні, 12 грудня, близько 07:00 сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та тролейбуса КП “Миколаївелектротранс”.

Про це повідомили на підприємстві, передає Інше ТВ.

За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля, не обравши безпечну швидкість руху та не врахувавши стан мокрого дорожнього покриття, внаслідок заносу виїхав на зустрічну смугу, здійснив наїзд на дерево, після чого відбулося зіткнення з тролейбусом.

Наразі обставини події з’ясовують відповідні служби. Водій тролейбуса та пасажири громадського електротранспорту не постраждали.

КП «Миколаївелектротранс» опублікувало відео з кабіни водія в момент зіткнення.

