Сьогодні, 11 грудня, приблизно о 6:50 на 115 км автодороги «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» неподалік с. Половинки Веснянської громади Миколаївського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Citroën Berlingo, за кермом якого перебував 36-річний чоловік, та вантажівки MAN з напівпричепом, під керуванням 36-річного водія.

Про це пише Поліція Миколаївської області.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів водій фургона від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Водій вантажівки від медичної допомоги відмовився.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами 099 – 725 – 23 – 00 або на спецлінію 102.