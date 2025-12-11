У Польщі Агентство внутрішньої безпеки затримало російського вченого і представника Ермітажу Олександра Бутягіна. Його розшукує Україна за проведення незаконних археологічних досліджень у тимчасово окупованому Криму, передає RMF 24.

Даних затриманого не називають, але, виходячи з матеріалів справи, йдеться про Олександра Бутягіна – завідувача відділу стародавньої археології російського Державного Ермітажу. Він проводив серію лекцій у Європі й проїздом опинився у Варшаві дорогою з Нідерландів на Балкани, де і був затриманий на початку грудня.

Представники президента України в Автономній Республіці Крим неодноразово наголошували на тому, що з початку окупації у 2014 році Кримський півострів став місцем систематичного розграбування Росією історичної спадщини та пам’яті. Вони кажуть, що це «частина плану, спрямованого на викорінення кримськотатарської та української ідентичності з півострова».

Прикладами є руйнування Ханського палацу в Бахчисараї – єдиного у світі збереженого пам’ятника кримськотатарської палацової архітектури. Вони також наводять незаконні археологічні роботи – зокрема, в «Стародавньому місті Мірмекіон» у Керчі, де працював Олександр Бутягін, а також під час будівництва Таврійської магістралі. Це один з ключових інфраструктурних проектів Росії на півострові. Володимир Путін особисто був присутній на його запуску. Під час будівництва археологи виконували роботи з неймовірною поспішністю, і очікувалося, що вони триватимуть багато років. Очікувалося, що це призведе до значних пошкоджень.

Затриманого росіянина допитали в прокуратурі Варшави, він відмовився давати будь-які свідчення. Після цього суд постановив заарештувати й взяти затриманого під варту на 40 днів.

У листопаді 2024 року прокуратура Автономної Республіки Крим і міста Севастополь заочно повідомила про підозру Бутягіну за незаконні розкопки в “Стародавньому місті Мірмекіон” у Керчі без дозволів. Через це об’єкт культурної спадщини частково було зруйновано, а збитки становили понад 200 млн грн, стверджують у прокуратурі.