Українці зможуть на мапі в застосунку Дія перевірити, чи є поруч енергонезалежна мережа xPON. Це дасть змогу побачити реальну технічну картину та оцінити безперебійність інтернету, щоб була змога ефективно спланувати роботу й навчання під час знеструмлень.

На мапі в Дії за кілька кліків можна буде побачити:

xPON-провайдерів, які обслуговують конкретний будинок або вулицю;

наявність технології xPON, що забезпечує інтернет без світла;

час роботи мережі під час знеструмлень (наприклад, 4, 8 чи 72 години).

Також українці зможуть залишати відгуки про роботу свого провайдера. Це створить здорову конкуренцію: компанії будуть мотивовані покращувати послуги, а користувачі знатимуть, чи відповідають обіцянки реальності.

Мапа також покаже покриття енергонезалежного інтернету по всій Україні. Ми зможемо бачити «білі плями» і працювати з інтернет-провайдерами для їх усунення. Це особливо важливо для прифронтових громад, де стабільний зв’язок є питанням безпеки.

Що таке xPON?

xPON (Passive Optical Network) — це технологія, яка дає змогу бути онлайн без світла до 72 годин. Оптичний кабель заходить просто у квартиру, і на шляху від провайдера немає обладнання, яке потребує електрики. Головна умова: щоб інтернет працював, вам достатньо заживити свій роутер та ONU-термінал від павербанка чи безперебійника.

Восени 2025 року, коли почалася нова хвиля знеструмлень, попит на xPON у різних регіонах зріс від 45 до 77%. Зараз енергонезалежною технологією користуються 52% абонентів (у 2021 році було лише 30%).

Лідери з покриття (понад 70%): Вінницька, Чернівецька, Івано-Франківська, Київська, Черкаська та Волинська області.

А про те, як залишатися на зв’язку під час знеструмлень, читайте за посиланням.