Україна готова погодитися на створення демілітаризованої зони на Донеччині. Проте відвести війська мають і українська, і російська сторона.

Про це радник керівника ОП Михайло Подоляк розповів у коментарі Le Monde. За його словами, потрібно визначити, які види зброї будуть відведені та запровадити міжнародні місії для контролю за дотриманням домовленостей, пише Фокус.

-Необхідно буде логічно та юридично визначити, чи мають бути виведені всі види озброєння, чи лише важке озброєння. Щоб запобігти потенційним порушенням, представники моніторингових місій та іноземний контингент мають бути присутніми, щоб забезпечити дотримання принципів та домовленостей. (…) Це природний формат для припинення конфлікту, враховуючи, що частина території, на жаль, залишиться під фактичною російською окупацією, і лінія розмежування буде встановлена ​​в будь-якому випадку, – сказав Михайло Подоляк, радник керівника ОП.

Повідомляється, що ця ідея стала частиною оновленого американського “мирного плану”, який Київ представив президентові США Дональду Трампу. За даними видання, ініціативу погодили європейські лідери — Фрідріх Мерц, Еммануель Макрон і Кір Стармер.

Київ бажає, щоб США долучились до участі в наглядових силах для спостереження, контролю за виконанням угоди, розвідки, контроль переміщення військ та дотримання лінії розмежування.

Зазначається, що така поступка може дозволити уникнути вимоги Росії на повну передачу Донецької області в руки окупантів, адже це для України — червона лінія. Володимир Зеленський напередодні наголосив, що територіальні рішення мають бути прийняти українцями на виборах чи референдумі.

Подоляк також надав деталі щодо надісланого до США плану — перша з трьох частин в 20 пунктах стосується завершення війни, друга “описує побудову європейської архітектури безпеки на повоєнний період, включаючи питання гарантій безпеки, покликаних стримати Росію від початку нових наступальних дій після можливого припинення вогню”. В третій частині йдеться про відбудову України, зокрема відновлення економіки. За словами Подоляка обов’язковим елементом є внесок Росії у відбудову.

Видання порівнює рішення про лінію розмежування із демілітаризованою зоною між Кореями. Проте зазначає — в Україні зона розмежування може бути довша та глибша аніж корейський варіант у 4 кілометри шириною та 250 км довжини.