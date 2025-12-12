Як кажуть ті, хто спробував, це рецепт для тих, хто сумує за студентством, але вже не готовий насолоджуватися простими пельменями.

Варіант, як зробити з магазинних, або й домашніх, пельменів вишукану страву підказав нам ТГ-канал Ваш кулінар. Смачні рецепти.

Отже, вам знадобиться:

пельмені – 1 пачка

цибуля – 1-2 шт

чорний мелений перець – за смаком

печериці – 200 г

сметана – 150 мл

зелень – за смаком.

Приготування

На розігріту пательню викласти пельмені, полити олією (можна спочатку олію, а потім пельмені), додати дрібно порізану цибулю, обсмажити разом з пельменями. Потім додати печериці, порізані тонкими скибочками, знову обсмажити. Утвориться сік від грибів, і це добре. Тепер додати сметану, все перемішати і дати страві на найменшому вогні ще протушкуватися хвилин 15.

В кінці посипати зеленню.

Від ІншеТВ додамо, що в принципі, пропорції складових дуже умовні – що таке одна пачка, якої ваги? Тож тут треба орієнтуватися на розмір вашої сковорідки – потрібно, щоб в ній помістилися всі інгредієнти, щоб пельменям було там не тісно, щоб вони каталися там, як сир в маслі.

А ще страву можна вдосконалити – посипати зверху тертим сиром і запекти і таке інше. Дайте волю своїй фантазії!