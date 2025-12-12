Як кажуть ті, хто спробував, це рецепт для тих, хто сумує за студентством, але вже не готовий насолоджуватися простими пельменями.
Варіант, як зробити з магазинних, або й домашніх, пельменів вишукану страву підказав нам ТГ-канал Ваш кулінар. Смачні рецепти.
Отже, вам знадобиться:
пельмені – 1 пачка
цибуля – 1-2 шт
чорний мелений перець – за смаком
печериці – 200 г
сметана – 150 мл
зелень – за смаком.
Приготування
На розігріту пательню викласти пельмені, полити олією (можна спочатку олію, а потім пельмені), додати дрібно порізану цибулю, обсмажити разом з пельменями. Потім додати печериці, порізані тонкими скибочками, знову обсмажити. Утвориться сік від грибів, і це добре. Тепер додати сметану, все перемішати і дати страві на найменшому вогні ще протушкуватися хвилин 15.
В кінці посипати зеленню.
Від ІншеТВ додамо, що в принципі, пропорції складових дуже умовні – що таке одна пачка, якої ваги? Тож тут треба орієнтуватися на розмір вашої сковорідки – потрібно, щоб в ній помістилися всі інгредієнти, щоб пельменям було там не тісно, щоб вони каталися там, як сир в маслі.
А ще страву можна вдосконалити – посипати зверху тертим сиром і запекти і таке інше. Дайте волю своїй фантазії!