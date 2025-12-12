У п’ятницю, 12 грудня, співробітники Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області спільно зі слідчими поліції проводять слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого після скандалу з харчуванням в миколаївських школах.

Про це повідомляє «Преступності.Нет» з посиланням на підтвердження інформації у відділі комунікації ГУНП у Миколаївській області та Миколаївській обласній прокуратурі.

Кримінальне провадження відкрито за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 4 191 (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”) та 325 (“Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням”).

Слідчі дії проводяться за низкою адрес, зокрема в Комунальному виробничому підприємстві по організації харчування у навчальних закладах, управлінні освіти Миколаївської міської ради та у компанії “Проссекко 8”. Як відомо, компанія орендує комплекс Family Club на вулиці Спортивній та приміщення на проспекті Центральному, де зараз проходить ремонт.

Як зазначили ПН в прокуратурі, кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 відкрили у понеділок, 8 грудня, відразу після отримання інформації про можливі порушення.

Отримати коментар у керівниці управління освіти Ганни Личко, директора КОП Петра Вашеняка та в “Проссекко 8” не вдалося, їх телефони вимкнені. Віце-мер Анатолій Петров не відповідає.

Як відомо, кейтеринг для 27 шкіл Миколаєва в грудні обійдеться в ₴14 мільйонів – підряд отримала компанія, повʼязана з главою Інгульської РА.

Проте вже 9 грудня зʼявилась інформація, що у Миколаєві фірма-субпідрядник готувала їжу для школярів під дощем на вулиці. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім звернувся до поліції.

Директорка компанії “Просекко 8” Ірина Стоєва заперечила поширені у соцмережах твердження, що кухарі нібито готували їжу просто неба. Однак підтвердила, що через раптове відключення світла та несправність генератора підприємство не змогло вчасно доставити частину шкільних сніданків.

Згідно з даними Опендатабот, компанія “Проссекко 8”, яка отримала підряд на послуги кейтерингу зареєстрована 4 травня 2023 року у Миколаєві на вулиці Крилова, будинок 12/5. Власником компанії є Ірина Стоєва. Основним видом діяльності компанії є діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування. Серед інших видів діяльності – широкий спектр роздрібної торгівлі харчовими продуктами (м’ясо, риба, хлібобулочні вироби, напої, тютюн), а також діяльність у сфері нерухомості, реклами, організації заходів, освіти (дошкільна), охорони здоров’я, спорту та забезпечення фізичного комфорту.

Доходу в 2024 та 2023 роках у компанії не було. В 2024 році в компанії був зареєстрований лише один працівник. Статутний капітал компанії складає лише 1 тисячу гривень. Відмітимо, що до березня 2024 року серед засносвників був ще й Сергій Маркін, а сама компанія мала іншу назву – ТОВ “ВІПБАУЕР”.

Окрім цього, згідно з даними судового реєстру, Ірина Стоєва у 2023 році була менеджером-управителем ТОВ “ББВ 2021”, яка також займається ресторанною діяльністю і надає послуги з харчування. Справа стосувалась того, що під час перевірки кафетерію у 2023 році було виявлено необлікований надлишок алкогольних напоїв (на 1990 гривень) та тютюнових виробів (на 3060 гривень). Суд визнав Ірину Стоєву винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 155-1 КУпАП і наклав на неї штраф у розмірі 85 гривень.

Сама компанія ТОВ “ББВ 2021” зареєстрована у Миколаєві з лютого 2021 року. Власником компанії є Борис Берестнєв – син голови фракції “Пропозиція” в Миколаївській міській раді та глави адміністрації Інгульського району Ганни Ременнікової. Статуний капітал складає 1 тисячу гривень.

Як відомо, родина Ганни Ременнікової володіє у Миколаєві ресторанами “Дейлі” та “Дейлі спорт”, а також відпочинковим комплексом з рестораном та басейном “Family Club” на території історичної “Дачі Кудрявцева”. Варто зауважити, що згідно з контентом на сторінці ресторану “Дейлі спорт” там працює Ірина Стоєва.

Зауважимо, що Держаудитслужба вже взялася за перевірку скандального договору на кейтеринг для миколаївських школярів за ₴14 мільйонів.

