В результаті успішної операції Сил Оборони було заблоковано противника у Куп’янську та зачищено всю північно-західну околицю міста.

Про це повідомляє DeepState.

“Важка і довга операція триває, адже кацапські анклави ще є у центральній частині міста. У мережі вже чимало кадрів, які підтверджують успішні дії СОУ, тому ми публікуємо ті відомості, про які уже безпечно казати.

Операція почалася зі створення рубежу блокування та відрізання гарнізону противника у місті від основних сил. Сили Оборони відносно блискавично зайняли Радьківку та Кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль Голубівку. Після цього відбулася зачистка Москалівки та північно-західних околиць самого Куп’янська.

Сили Оборони продовжують виявлення та знищення виродків вже у центральній частині міста, де кацап має декілька анклавів, куди ті змушені були відтягнутися. Операція триває.

🫡 Спільна робота ударного угрупування 2 КНГУ “Хартія” (підрозділів ЗСУ, НГУ, ГУР, ССО, СБУ “Альфа”, КОРД та ВСП), а також ТГр “Куп’янськ”, – йдеться у повідомленні.