Окружна прокуратура міста Миколаєва Миколаївської області вжила заходів до виконання рішення суду, яким задоволено позов прокурора та зобов’язано фізичну особу – підприємця повернути Миколаївській міській раді земельну ділянку площею 1700 кв м в Інгульському районі міста Миколаєва у придатному для використання стані шляхом демонтажу автостоянки та паркану.

Про це повідомляє Окружна прокуратура міста Миколаєва, передає Інше ТВ.

Установлено, що після завершення строку оренди земельної ділянки підприємець понад 8 років використовував земельну ділянку без належних правових підстав. Не дивлячись на наявність судового рішення, суб’єкт господарювання у добровільному порядку земельну ділянку не повернув та не демонтував незаконно встановлені споруди.

За вказаним фактом умисного невиконання підприємцем судового рішення вжито заходів кримінально-правового характеру – скеровано до суду обвинувальний акт, його розгляд триває.

Наразі окружною прокуратурою організовано виконання судового рішення, та земельну ділянку звільнено від об’єктів та повернуто територіальній громаді міста Миколаєва.

