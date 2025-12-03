За належного контролю Окружної прокуратури міста Миколаєва Миколаївської області забезпечено виконання рішення Господарського суду Миколаївської області, яким задоволено позов прокурора та скасовано правовстановлюючі документи на самочинно збудований об’єкт, зобов’язано суб’єкта господарювання усунути перешкоди в користуванні Миколаївській міській раді земельною ділянкою, шляхом знесення спірного об’єкта.

Як повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, зазначену споруду – прибудову до першого поверху кав’ярні у центрі Миколаєва, самовільно та незаконно збудовано товариством без визначених законом документів на будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці комунальної власності, та зареєстровано право власності на неї.

За втручання прокуратури право власності на вказане майно припинено, про що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вчинено відповідний запис.

Однак боржником тривалий час судове рішення у частині знесення об’єкта нерухомості не виконувалось у добровільному порядку, у зв’язку з чим рішення суду виконано примусово органом державної виконавчої служби із залученням спеціалізованої організації.

Виконання судового рішення забезпечило можливість мешканцям міста безперешкодно використовувати пішохідну зону у густонаселеній частині обласного центру.

