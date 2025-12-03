Київський апеляційний суд звільнив з-під варти посадовця Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова.

Про це повідомили «Центр протидії корупції» та «5 канал», передає hromadske.

Як пише ЦПК, це була вже четверта спроба розглянути апеляційну скаргу на запобіжний захід Магамедрасулову. Так, 12 листопада суд відклав засідання, бо не встиг ознайомитися з матеріалами, а 26 листопада засідання не відбулося через анонімне повідомлення про замінування.

Прокурор під час засідання зазначив, що запобіжний захід Магамедрасулову був «повністю виправданий», але додав, що актуальність ризиків дещо зменшилась.

«Є достатні підстави вважати можливе застосування запобіжного заходу без тримання під вартою, а саме — домашній арешт», — цитує слова прокурора ЦПК.

Нагадаємо, детектива Магамедрасулова і його батька відправили під варту ще в липні за підозрою в пособництві росії. За даними слідства, детектив допомагав своєму батькові (який має паспорт рф) продавати технічні коноплі до Дагестану.

Окрім того, у СБУ заявили, що мати Магамедрасулова живе в Києві, але нібито отримує пенсію в «ДНР» і публікує проросійські коментарі в соцмережах.

Самого ж Магамедрасулова слідство перевіряє щодо можливих контактів із російськими спецслужбами. За даними СБУ, він «тісно контактував» із народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, якого «давно завербувала ФСБ». А під час обшуків у будинку Христенка знайшли «матеріали НАБУ, які містили службову та конфіденційну інформацію».

Тим часом у НАБУ заявили, що Магамедрасулов допоміг отримали низку ключових доказів у справі про корупцію в «Енергоатомі».