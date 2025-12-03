До відділення поліції №2 Вознесенського райуправління звернувся 34-річний мешканець селища Доманівка із заявою про те, що став жертвою шахраїв.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, зі слів заявника, в інтернет-мережі він знайшов привабливу пропозицію продажу автомобіля Volkswagen Caddy. Продавець переконав чоловіка, що авто доставлять з-за кордону, але для цього необхідно сплатити кошти нібито за митні послуги, перевезення та доставлення йому автівки. Після того, як потерпілий переказав на вказаний псевдопродавцем рахунок понад 83 тисячі гривень декількома платежами, зв’язок з ним обірвався та одночасно з інтернет-мережі було видалено оголошення про продаж авто.

За вказаним фактом дізнавачі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Як повідомляло Інше ТВ, Мешканці Миколаєва віддали шахраям-псевдобанкірам 140 тис.грн.