Уряд Канади виділяє ще $200 млн на закупівлю зброї в США для покриття пріоритетних потреб ЗСУ.Про це заявила голова МЗС Канади Аніта Ананд перед початком міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі, передає Кореспондент.

Канада ще раніше долучилася до програми PURL, яка фінансує закупівлі в США, а зараз – збільшить свій внесок.

“Я рада оголосити, що Канада разом з іншими союзниками закупить пакет військових спроможностей за програмою PURL, яка є натівським механізмом військової підтримки України. Внесок Канади у цей пакет складе 200 млн доларів, що доведе загальний внесок Канади до суми в 890 млн”, – зазначила Ананд.

Також Канада продовжить підтримувати Україну іншими шляхами – зокрема, надає 35 млн доларів США через Комплексний пакет допомоги, збільшивши свій внесок до 180 млн доларів США.Цей фонд допоможе у фінансуванні закупівлі палива, покриття медичних закупівель, зв’язку та ін.