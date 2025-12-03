Верховна Рада під час засідання ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт закону про державний бюджет України на 2026 рік.

Як передає УНІАН, за прийняття закону проголосували 257 народних депутатів.

Міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу в парламенті зазначив, що бюджет зберігає основні пріоритети, які були передбачені при поданні законопроєкту: забезпечення фінансування сектору безпеки і оборони, освіти, соціальний захист громадян тощо. Документ, за його словами, є збалансованим, при цьому влада змушена зберігати великий дефіцит бюджету через продовження військової агресії РФ, що забирає основний ресурс.

За словами Марченка, доходи держбюджету складуть 2,918 трлн грн.

“До другого читання було збільшено доходи за рахунок врахування надходжень від підвищення ставки оподаткування прибутку банків з 25% до 50%. Ми розраховуємо, що це рішення буде прийнято, і це дасть змогу отримати додатково 30 млрд грн”, – сказав міністр.

Він зазначив, що видатки бюджету складуть 4,781 трлн грн. Зокрема, до другого читання було збільшено видатки на резервний фонд (на 19 млрд грн), поетапне підвищення оплати праці педагогічних працівників, придбання пасажирських вагонів, реалізацію житлової політики держави тощо.

Граничний обсяг дефіциту держбюджету, за словами міністра, був збільшений майже на 6 млрд грн – до 1,9 трлн грн, таким чином, рівень дефіциту складає 18,5% ВВП.

Також очільник Мінфіну повідомив, що на сектор безпеки і оборони проєктом бюджету передбачено 2,806 трлн грн або 27,2% ВВП.

“Другий пріоритет – сектор освіти, на який додано суттєвий ресурс, що дозволить виконати завдання щодо підвищення оплати праці педагогів не лише в школах, а і в цілому по сектору освіти. Крім цього, передбачено розширення реформування харчування (14 млрд грн), підвищення розміру академічних стипендій (6,6 млрд грн) тощо”, – сказав Марченко.

Він додав, що на соціальну підтримку громадян передбачено майже 470 млрд грн, на ветеранську політику – 19 млрд грн, що на 6,3 млрд грн більше, ніж у 2025 році. На охорону здоров’я планують виділити майже 260 млрд грн, що на 39 млрд грн більше за показник бюджету 2025 року, зазначив міністр.

Наприкінці виступу Марченко звернувся до депутатів з проханням підтримати прийняття закону.

“Ми зараз знаходимося в досить непростих перемовинах. Нам потрібно показати, що в нас є бюджет, є ефективна взаємодія між урядом і парламентом. Це дозволить нам вести ефективні переговори з партнерами щодо отримання необхідних коштів для збалансування проєкту бюджету. На наступний рік нам потрібно згенерувати від міжнародних партнерів більше 45 млрд доларів”, – сказав він.

Голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа повідомила, що після проходження комітету в законопроєкті місцевим бюджетам додали 4% від податку на доходи фізосіб (ПДФО), таким чином, всього їм будуть спрямовуватися 64% ПДФО. Ці додаткові кошти передбачені на проведення розрахунків за енергоносії та на погашення заборгованості з різниці в тарифах на ці енергоносії, аби місцеві органи влади могли не підвищувати тарифи на комунальні послуги для населення.

“Ще додатково 1 млрд грн було додано на закупівлю зброї та військової техніки для ЗСУ і 244 млн грн – на Бюро економічної безпеки, тому що ми розуміємо, що це боротьба з тіньовою економікою та збільшення державного бюджету”, – додала Підласа.

Щодо зарплат для вчителів, за її словами, ситуація залишається такою, як пропонував уряд: з 1 січня передбачено збільшення на 30%, з 1 вересня – на 20%. При цьому жодних змін до структури оплати праці не було підтримано, зокрема, не буде збільшуватися навантаження для вчителів.

